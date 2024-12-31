Son Dakika Haber Videoları

GÜNDEM

Boşandığı eşini sokak ortasında ateşe verdi: Dehşet anları kamerada

GÜNDEM

Rapor almaya giden genç hayatının şokunu yaşadı! Sağlık ocağını üzerine kilitlediler

GÜNDEM

Markette şoke eden anlar! Canları ne istediyse yiyip çöplerini reyona bıraktılar

GÜNDEM

Düğünde bir anda ortalık karıştı! Halay çekerken birbirlerine girdiler

DÜNYA

Oğlunun düğünü için gökten uçakla para yağdırdı

GÜNDEM

Paralarını alamayan ustalar sinirden çılgına döndü! Eline kürek alıp yaptığı işi böyle bozdu

GÜNDEM

Hırsızın yılbaşı hazırlığı! Dükkanın önündeki çam ağacı çalındı

GÜNDEM

Kargalar bir şehri istila etti: Kurulan 'karga kovalama timi' bile işe yaramadı

YAŞAM

Okul bahçesine girdi, öğrencilerle top oynadı! Köpeğin güldüren anları kamerada

GÜNDEM

Hem suçlu hem güçlü! Emniyet şeridine giren sürücü kendisine yol vermeyen araca art arda çarptı

GÜNDEM

Gazeteci Yazar Nazif Okumuş: PKK/PYD’den en çok zararı Kürtler gördü!

YAŞAM

Şırnak’ta kepçe operatörü ölümden böyle döndü!

GÜNDEM

Facia göz göre göre geldi: Darıca’daki patlamayla ilgili yeni detaylar

GÜNDEM

Ucuz ürün için birbirlerini ezdiler! İzdiham anları kamerada

GÜNDEM

Kocaeli'deki korkunç patlama kamerada! Büyük facidan dönüldü

GÜNDEM

Ölümden dönen baba ile küçük kızının yürek yakan anları: Birbirlerine sımsıkı sarıldılar