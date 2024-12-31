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Rapor almaya giden genç hayatının şokunu yaşadı! Sağlık ocağını üzerine kilitlediler

31-12-2024 11:41 | Güncelleme: 31-12-2024 11:46
Kaynak: Tgrthaber.com | Editör : Özge Sönmez

Sağlık raporu almak için sağlık ocağına giden gencin başına gelenler sosyal medyada gündem oldu. Sağlık ocağına girdiğinde doktorun odasına doğru yönelen genç çıkmaya çalışınca hayatının şokunu yaşadı. Sağlık ocağının üzerine kilitlendiğini fark eden genç adam o anları saniye saniye kaydetti.

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