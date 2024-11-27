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Sakarya'da korkunç kaza! TIR'ın altında kalan kadın feci şekilde can verdi
27-11-2024 09:23
| Güncelleme: 27-11-2024 09:28
Sakarya'da M.E. idaresindeki TIR, dolmuştan indikten sonra araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan 58 yaşındaki Sevim Çobanoğlu'na çarptıktan sonra altın aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi: Aracın altına sıkışan kadın kurtarılarak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise gözaltına alındı. Talihsiz kadın tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Korkunç anlar güvenlik kameralarına yansıdı.