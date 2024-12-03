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Samsun merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 16 gözaltı

03-12-2024 17:09 | Güncelleme: 03-12-2024 17:15
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Murat Makas

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun merkezli Giresun, İstanbul, Sinop ve Kastamonu illerinde yasa dışı bahis operasyonu kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sabahın erken saatlerinde, dron destekli şafak operasyonuyla gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 12'si Samsun'da olmak üzere toplam 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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