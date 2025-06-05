Şanlıurfa'da dehşet anları! Kavgayı ayırmaya çalışan polisi bıçakladılar

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalıştı. Yaşanan arbede sırasında polis memuru M.R.Y., bıçakla bacağından yaralandı. Yaralı polis memuru sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 otomobilin de zarar gördüğü kavgaya karıştıkları belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri mahallede güvenlik önlemi aldı.