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Sevimli hırsız kameralara böyle yakalandı! Camiden ayakkabı çalıp kaçtı
29-11-2024 13:11
| Güncelleme: 29-11-2024 14:17
Denizli'nin Buldan ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Mahalle camisine gelen Osman Mert isimli vatandaş, ayakkabısını cami kapısında bırakarak içeri girdi. Namaz kıldıktan sonra çıkmak isteyen Mert, ayakkabısının tekinin olmadığını fark etti. Güvenlik kamerasında yapılan incelemede, camiye giren bir köpeğin ayakkabıyı alarak uzaklaştığı belirlendi. Sevimli köpeğin görüntüleri izleyenleri tebessüm ettirdi.