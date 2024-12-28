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Seyir halindeyken otomobiliyle dehşet saçtı

28-12-2024 23:33 | Güncelleme: 28-12-2024 23:36
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Yusuf Özgür Bülbül

Yalova'da trafikte tehlikeli şekilde kullandığı otomobille başka bir aracın dikiz aynasını kırmaya çalışan sürücü, kameralara yansıdı. Görüntülerde modifiyeli ve yüksek egzoz sesi çıkaran otomobiliyle araçları sollayan sürücünün, başka bir otomobilin yanına yaklaşarak sıkıştırdığı görüldü. Bir süre sonra araç camından kolunu uzatan sürücü, diğer otomobilin dikiz aynasını kırmak için müdahalede bulundu. Sosyal medyada yayınlanan görüntüleri büyük tepki topladı...

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