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Sezon açıldı, akın akın oraya gidiyorlar! Kar kalınlığı bir metreye yaklaştı
28-11-2024 14:23
| Güncelleme: 28-11-2024 14:28
Yurdun geneli soğuk havanın etkisi altına girerken, Erzurum ise kar yağışının en yoğun görüldüğü iller arasında başı çekiyor. Kentte son günlerde etkili olan kar yağışının ardından, Palandöken'de sezon başladı. Yağışla beraber Palandöken'de kar kalınlığı 82 santimetreye ulaştı. Kayak merkezinde, hummalı çalışmayla pistler hazır hale getirildi. Sezonun bugün başlayacağı duyurusu üzerine çok sayıda kayaksever, kayak heyecanı yaşamak için Palandöken'e çıktı. Teleferiklerden ilk güne özel ücretsiz faydalanan ziyaretçiler, güneşli havada sezonun ilk kayak keyfini yaşadı.