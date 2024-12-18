Sibirya değil Çıldır Gölü! Görüntüler hayran bırakıyor
18-12-2024 18:07
| Güncelleme: 18-12-2024 18:12
Kars ile Ardahan arasında yer alan Çıldır Gölü, bölgenin en önemli turistik cazibe merkezlerinden biri olma özelliği taşıyor. Kış aylarında tamamen donan göl, ziyaretçilere atlı kızakla gezinti ve Eskimo usulü balık avı gibi benzersiz deneyimler sunuyor. Şu günlerde, hava sıcaklıklarının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesiyle, gölün bazı bölgeleri buzla kaplandı. O anlar etkileyici görüntüler oluşturdu.