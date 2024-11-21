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Şiddetli lodos başladı! Önüne kattığı her şeyi sürükledi, halı sahayı bile yerle bir etti
21-11-2024 08:41
| Güncelleme: 21-11-2024 08:45
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi'nde yaptığı uyarıların ardından sabah saatlerinde şiddetli lodos etkisini göstermeye başladı. Bursa'da kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Soğanlı Millet Bahçesi'nin içindeki halı saha şiddetli lodosun etkisiyle yerle bir oldu. Yıkılan halı sahayı gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi.