Sinir krizi geçiren kadın dehşet saçtı! Aracıyla vatandaşları ezmeye çalıştı: 'Cinayet bu'

Sinir krizi neden olur?

Geçmişte yaşanan travmatik bir deneyim, aile öyküsü, genetik, psikolojik hastalıklar, kişinin yaşamındaki radikal değişimler, yoğun stres altında yaşanan bir hayat, maddi-manevi kayıplar ve birtakım tıbbi hastalıklarla mücadele etmek sinir krizi yaşanmasına sebep olan durumlardandır. Sinir krizine yol açan faktörler şöyle sıralanabilir: Geçmişte yaşanan travmatik bir deneyim Aile öyküsü Psikolojik hastalıklar (depresyon, anksiyete) Kişinin yaşamındaki radikal değişimler Yoğun stres altında yaşanan bir hayat Maddi-manevi kayıplar Birtakım tıbbi hastalıklar Uykusuzluk