Sinir krizi geçiren kadın dehşet saçtı! Aracıyla vatandaşları ezmeye çalıştı: 'Cinayet bu'
Denizli'de sanayide kaydedilen görüntüleri şaşkına çevirdi. Arabasının tamiri için sanayiye gelen kadın sinir krizi geçirdi. Aracını vatandaşların üzerine süren kadın büyük panik yaşattı.
CAMLARI KIRIP DURDURDULAR
Kadını durdurmak isteyen vatandaşlar, aracın camlarını kırmak zorunda kaldı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşın "Abla geliyor... Bak bak geldi! Cinayet..." dediği duyuldu.
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Sıkça Sorulan Sorular
Sinir krizi neden olur?
Geçmişte yaşanan travmatik bir deneyim, aile öyküsü, genetik, psikolojik hastalıklar, kişinin yaşamındaki radikal değişimler, yoğun stres altında yaşanan bir hayat, maddi-manevi kayıplar ve birtakım tıbbi hastalıklarla mücadele etmek sinir krizi yaşanmasına sebep olan durumlardandır.
Sinir krizine yol açan faktörler şöyle sıralanabilir:
Geçmişte yaşanan travmatik bir deneyim
Aile öyküsü
Psikolojik hastalıklar (depresyon, anksiyete)
Kişinin yaşamındaki radikal değişimler
Yoğun stres altında yaşanan bir hayat
Maddi-manevi kayıplar
Birtakım tıbbi hastalıklar
Uykusuzluk