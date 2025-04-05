Sınırın 5 katı alkollü yakalanan sürücü polisi canından bezdirdi! 'Çekme kardeşim esnafım'

Aksaray'da yasal sınırın 5 katı alkolle direksiyon başına polise yakalanan sürücü, gazetecinin üzerine yürüdü. Basın mensuplarının alkollü araç kullanırken yakalandığını hatırlatması üzerine gazetecinin üzerine yürüyen S.D. isimli sürücü, "Ben esnafım, beni çekme. Sen ne işi yapıyorsun? Sen benim işimi yapamazsın. Alkollü araç kullanıyorsam ben cezamı ödüyorum. Sen yapamazsın." dedi.