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Sokak köpeği dehşeti sürüyor! Bu kez kediyi parçaladılar

06-01-2025 10:24 | Güncelleme: 06-01-2025 10:39
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Suat Vilgen

Türkiye, sokak köpeği sorunuyla yüzleşmeye devam ediyor. Başıboş köpekler bu kez Eskişehir'de dehşet saçtı. Gökmeydan Mahallesi Ulus Caddesi'nde gece saatlerinde yoldan geçen 2 sokak köpeği, park edilen araçların arasında bulunan bir kedi kulübesini gözlerine kestirdi. Kulübenin içerisinde kedi olduğunu fark eden köpekler, talihsiz hayvana saldırdı. Köpeklerin kediyi sokağın ortasına çekip parçaladıkları korku dolu anlar bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada büyük yankı bulurken, birçok kullanıcı saldırıya uğrayanın bir kedi değil bir çocuk da olabileceğini belirterek yetkililerden çözüm istedi.

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