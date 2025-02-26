Sokak ortasında dehşet! Otomobille gelip kurşun yağdırdılar!

Kocaeli'de meydana gelen silahlı saldırıda A.Ş isimli kişiye otomobille gelen kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların isabet ettiği A.Ş. yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayrıca, kurşunlar bir iş yerinin camına isabet etti. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde, otomobilin caddeye geldiği, bir süre sonra silah sesini duyan vatandaşların panikle kaçtıkları ve otomobilin olay yerinden ayrıldığı anlar yer aldı.

