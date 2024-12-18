Öldü sandılar sarhoş çıktı! Sokak ortasında sızdı kimse uyandıramadı!
18-12-2024 10:17
| Güncelleme: 18-12-2024 10:22
Bartın'da cadde üzerinde yürüyen vatandaşlar, taksi durağı önünde hareketsiz yatan bir şahsı gördü. Hiçbir sese ve harekete karşılık vermediği anlaşılan şahıs için ihbarda bulunuldu. Olay yerine varan bekçi ve polisler, alkollü olduğunu düşündükleri şahsı uyandırmaya çalıştı. Bir süre şahıstan hiçbir tepki alamayan ekipler, bu kez şahsın yaralı olduğu ya da komaya girmiş olabileceği ihtimalini düşündü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı şahsın alkollü olduğu belirlendi. Henüz kimliği belirlenemeyen şahıs hastaneye kaldırıldı.