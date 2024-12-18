Öldü sandılar sarhoş çıktı! Sokak ortasında sızdı kimse uyandıramadı!

Trafikte dehşet! Kadın yolcuyu boğazlayıp acımasızca darp etti

Esenyurt meydan savaşı! İnternet kafe çıkışı tekme ve yumruklar havada uçuştu

GÜNDEM

Kız arkadaşı fenalaşınca deliye döndü! Hem tekel bayisini bastı, hem dayak yedi