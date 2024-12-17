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Son 2 günde 3 ölümlü kaza! İETT otobüsü yine faciaya neden oldu

17-12-2024 15:08 | Güncelleme: 17-12-2024 15:13
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Merve Yaz

İstanbul Başakşehir'de bir İETT otobüsü, savrularak yoldan geçen 2 yayaya çarptı. İhbar üzerine gelen ekipler yayalardan birinin öldüğünü tespit etti, yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Beyoğlu'nda duraktan hareket eden İETT otobüsünün, geri manevra yaparken çarptığı 11 yaşındaki Nesrin Cuma hayatını kaybetmişti. Bir başka İETT otobüsü de Beşiktaş'ta durağa yürüyen kadını ezmiş, talihsiz yaya feci şekilde hayatını kaybetmişti.

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