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Son yolculuğuna uğurlanan şehidin feryatları yürekleri dağladı! 'Canım eşim, doyamadım'
04-12-2024 13:06
| Güncelleme: 04-12-2024 13:09
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen 25 yaşındaki Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın (25) cenazesi, Adana’da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere Feke ilçesine gönderildi. Şehidin eşinin, ‘Canım eşim, doyamadım Allah’ım’ ağıtı yürekleri dağladı.