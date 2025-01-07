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Squid Game dizisine özendi, yoldan geçenlere silah doğrulttu! Şaşkına çeviren anlar
07-01-2025 09:08
| Güncelleme: 07-01-2025 09:20
Squid Game dizisine özenen bir gencin görüntüleri sosyal medyada dikkat çekti. Dizideki oyuncuların kıyafetlerini giyerek yoldan geçenlere silah doğrultan genç vatandaşları şaşkına çevirdi. Elindeki silahın oyuncak olduğu tahmin edilen gencin o anları çevredekiler tarafından kaydedildi.