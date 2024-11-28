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Takıntılı sapık genç kızın hayatını kâbusa çevirdi! 'Balkona bile çıkmaya korkuyorum'
28-11-2024 14:05
| Güncelleme: 28-11-2024 14:15
Samsun'da 19 yaşındaki bir genç kızın hayatı, takıntılı ve evli bir adam yüzünden kâbusa döndü. Üniversiteye hazırlık için 16 yaşında gittiği kursun çevresindeki bir esnafın kendisini takip ve rahatsız etmesiyle okulu bırakmak zorunda kalan Sudenaz Genç'in 3 yıllık süreçte kurtulamadı. Başka bir mahalleye taşınmalarına rağmen takıntılı şahıstan yakasını kurtaramayan genç kız, hayatının karardığını, ölüm tehditleri aldığını ifade etti. Ölmek istemediğini ifade eden Sudenaz, “Ayrıca sürekli aynı yalancı şahitler ile benden şikayetçi oldular. Gerçekten bıktım ve psikolojik olarak çok yıprandım. Bu süreçte evin balkonuna çıkamaz hale geldik" diyerek yetkililerden yardım istedi.