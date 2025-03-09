Her taksicinin hayali! Taksimetre 22 saat açık kaldı, şehir şehir gezdi: Üstelik şoföre otel tutup, yemek ısmarladı

Arap müşterisiyle şehirler arası yolculuk yapan taksici o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Taksimetrenin 22 saattir açık olduğunu söyleyen taksicinin mutluluğu sesine yansıdı. 38 bin TL'lik yolculuğu paylaşan taksici, müşterisine teşekkür etti.

OTEL AYARLAYIP YEMEK ISMARLADI

Şoför, “Yolculuk boyunca hem yemeğimi yedirdi hem otelimi ayarladı, 22 saat boyunca taksimetremiz açık kaldı" diyerek yaşadığı memnuniyeti dile getirip, müşterisine teşekkür ederek seyahatine devam etti.