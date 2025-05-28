Tartıştığı kişilere otomobiliyle çarptı, gaza basıp kaçtı

Alanya'nın Şekerhane Mahallesi Fatih Sokak'ta gece saat 04.00 sıralarında bir olay meydana geldi. A.D., M.Y. ve C.Y. isimli üç arkadaş gece sokakta yürürken henüz kimliği belirlenemeyen bir şahısla tartıştı.



SOKAĞA GERİ DÖNDÜ

Aracına binen şahıs, sokağa geri dönerek otomobili 3 arkadaşın üzerine doğru sürdü. Şüpheli, otomobille 3 arkadaşa çarptıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından savcılık kararı ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.

