TBMM'de İmamoğlu kaosu! Ortalık karıştı: CHP'li Ali Mahir Başarır AK Partili vekillere şişe fırlattı

İBB'ye yönelik düzenlenen yolsuzluk ve terör soruşturması ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması siyasi gündeme bomba gibi düştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Ekrem İmamoğlu'nun gözaltında olması nedeniyle provokasyonlara devam etmek isteyen CHP'li vekiller olay çıkardı. CHP'li Ali Mahir Başarır, AK Partili vekillerin bulunduğu sıraya su şişesi fırlattı. Ortalık karışırken, Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder oturuma ara verdi. O anlar kameralara böyle yansıdı.

