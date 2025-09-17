Teknofest İstanbul'da T-129 Atak Helikopteri rüzgarı! İzleyenleri mest etti

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayan TEKNOFEST İstanbul yarışmalardan hava gösterilerine kadar birçok etkinliğe sahne olacak.

TEKNOFEST İstanbul, kritik alanlarda teknolojik gelişimi destekleyen yarışma kategorileriyle öne çıkarken, 58 ana, 137 alt kategoride yapılacak yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar toplamda 85 milyon lirayı aşkın maddi destekten yararlanacak. Dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon liranın üzerinde ödül verilecek.

TEKNOFEST İstanbul kapsamındaki teknoloji yarışmalarına, hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvuruda bulundu.

HAVA GÖSTERİLERİNDEN KONSERLERE KADAR BİRÇOK ETKİNLİK

Bugüne kadar 11 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST, İstanbul'da 5 gün boyunca miniklerden gençlere, ailelerden teknoloji tutkunlarına kadar her yaşa hitap eden aktivitelere ev sahipliği yapacak.

T-129 ATAK HELİKOPTERİNDEN GÖSTERİ UÇUŞU

Etkinlik kapsamında T-129 Atak Helikopteri de gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Uçuşunu kusursuz tamamlayan helikopterin manevraları ve havadaki süzülüşü, izleyenleri kendisine hayran bıraktı.