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Times Meydanı'nda Kur'an -ı Kerim dinleten adam gündem oldu! Amerikan polisi her gün ceza yazıyor
03-12-2024 08:31
| Güncelleme: 03-12-2024 08:47
Dünyanın en ünlü meydanlarından biri olan Times Meydanı'nda hoparlörden Kur'an-ı Kerim dinleten Mısırlı adam sosyal medyada gündem oldu. Amerikan polisinin her gün ceza yazdığı adam 50 dolarlık cezayı ödeyip yine Kur'an- Kerim dinletmeye devam ettiğini söyledi.