Times Meydanı'nda Kur'an -ı Kerim dinleten adam gündem oldu! Amerikan polisi her gün ceza yazıyor

Öğretmenden pes dedirten hareket! Diğer öğretmenleri dövdürdü!

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Ders sırasında nasıl yaptı akıl ermedi! Küçük çocuğu kurtarmak için itfaiye geldi