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Trafikte şoke eden görüntüler! Hiç kimseyi umursamadan trafikte ilerlediler
05-02-2025 08:50
| Güncelleme: 05-02-2025 08:56
Elazığ’da bir motosiklet sürücüsünün seyir halinde olan başka bir motosikleti ayağı ile ittirerek ilerlettiği görüntüler şoke etti. Hem kendi canlarını hem de çevredekilerin canını hiçe sayan sürücüler kimseye aldırış etmeden yollarına devam etti. O tehlikeli anlar ise trafikteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.