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Tüyleri diken diken eden anlar! Binlerce kişi Gazze için Galata Köprüsü'ne akın etti
01-01-2025 08:51
| Güncelleme: 01-01-2025 08:58
İstanbul'da 400 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen “Dünyayı Uyandırıyoruz”, “Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa” ve “Bir Güneş Doğuyor” yürüyüşüne binlerce vatandaş akın etti. Sabah namazından çıkan vatandaşlar Galata Köprüsü'nde buluştu. 2025’in ilk sabahında Gazze'deki zulme 'dur' demek için toplanan kalabalık Filistin ve Türk bayraklarıyla birlikte yürümeye başladı.