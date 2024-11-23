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Ucuz kıyafet kapma izdihamı! Birbirlerini ezdiler: 'Kavga etmeye değer'
23-11-2024 12:54
| Güncelleme: 23-11-2024 12:57
Mersin'in Yenişehir ilçesine açılan mağazadaki indirimli kıyafetleri almak için kadınlar, sabahın 6'sında sıraya girdi. Kurdele kesiminin ardından kepenklerin kaldırılmasıyla birlikte kadınlar, mağazaya adeta akın etti. Bu sırada birçok kadın indirimli kıyafetleri almak için birbirleriyle yarıştı. Kadınların 25-30 TL'lik ürünleri almak için birbiriyle kavga etmesi ise saniye saniye görüntülendi. Mağaza sahibi Ufuk Doyuran, “Bizim her açılışımız böyle oluyor. Çünkü bin liralık ürünü 30 liraya satıyoruz. Çok güzel bir rağbet var. Çok memnunuz” dedi.