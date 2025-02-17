Ümraniye'de korku dolu anlar! Otomobil viyadükten aşağı uçtu

İstanbul Ümraniye'de seyir halindeki otomobil kontrolden çıktı. Metrelerce sürüklenen araç viyadükten aşağı uçtu. Korkunç kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.