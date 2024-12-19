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Uzman isimden şoke eden yastık kılıfı uyarısı! Klozetten 17 bin kat daha kirli

19-12-2024 15:05 | Güncelleme: 19-12-2024 15:11
Kaynak: TGRT Haber | Editör : Özge Sönmez

Tekstil mühendisi Esra Düzdemir'in sosyal medyada paylaştığı video gündem oldu. Uzman isim yastık kılıflarıyla ilgili çarpıcı gerçeği çektiği video ile anlattı. “1 hafta boyunca değiştirilmeden kullanılan yastık kılıfı, klozetten 17.000 kat daha fazla bakteri barındırıyor.” diyen Düzdemir, sık sık kılıf değiştirmenin önemini vurguladı.

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