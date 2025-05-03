Yaren leylek baba oldu! Gözde çiftin yavruları yumurtadan çıktı

Adem amca leyleğin adını neden Yaren koymuştur?

Yaren, Bursa'nın Karacabey ilçesinin Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk nedeniyle tanınan leylektir. Köyün muhtarı tarafından "dost", "arkadaş" ve "yoldaş" anlamlarına geldiği için verildi.