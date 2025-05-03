Yaren leylek baba oldu! Gözde çiftin yavruları yumurtadan çıktı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla tanınan Yaren leylek ve eşi Nazlı'nın 2 yavrusu yumurtadan çıktı. Kalan 2 yavru ise yumurtadan çıkmayı bekliyor.
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Sıkça Sorulan Sorular
Adem amca leyleğin adını neden Yaren koymuştur?
Yaren, Bursa'nın Karacabey ilçesinin Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk nedeniyle tanınan leylektir. Köyün muhtarı tarafından "dost", "arkadaş" ve "yoldaş" anlamlarına geldiği için verildi.