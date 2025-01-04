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Yaşlı kadın, kumar oynarken yakaladığı eşini dövdü! Sinirden motosikleti bile devirdi
04-01-2025 08:37
| Güncelleme: 04-01-2025 08:44
Bursa'da bir kadın, kumar oynarken suçüstü yakaladığı kocasını dövdü. Sinirden çılgına dönen kadın, bayideki diğer müşterileri de tartakladı. Kocasıyla birlikte dışarı çıkan kadın daha sonra dükkan önünde park edilmiş motosikleti devirdi. Görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu.