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Yaşlı kadının Ferdi Tayfur feryatları yürek yaktı! Gözyaşlarına boğuldu: 'Kolum bacağım gitti!
04-01-2025 12:32
| Güncelleme: 04-01-2025 13:01
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un ölüm haberi Türkiye'yi yasa boğdu. Ferdi Tayfur’a ilk veda Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Usta sanatçının hayranları saatler öncesinden AKM'ye akın etti. TGRT Haber'e konuşan Tayfur hayranı bir kadın ise gözyaşlarına boğuldu. Yaşadığı büyük acıyı anlatan kadın "İnanın çok kötüyüm. Sağ kolum ve bacağım gitmiş durumda. 15 yaşından beri onun filmleri ve şarkılarıyla büyüdüm. Ferdi Tayfur benim canımdı" diyerek gözyaşlarına boğuldu.