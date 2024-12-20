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Yenidoğan Çetesi'ni çökertmişti! Savcı Yavuz Engin camide görüntülendi

20-12-2024 15:34 | Güncelleme: 20-12-2024 15:49
Kaynak: TGRT Haber | Editör : Özge Sönmez

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 22'si tutuklu 47 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edilmişti. Çetenin kan donduran eylemlerini ortaya çıkaran savcı Yavuz Engin cuma namazını kılmak için gittiği camide görüldü. Görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu.

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