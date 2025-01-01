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Yılbaşında kumar baskını yapan polis memuru herkesi güldürdü! “3, 2, 1... Tombala. Evet beyler polis"

01-01-2025 11:39 | Güncelleme: 01-01-2025 11:45
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Özge Sönmez

Diyarbakır’da kumar oynayan kişilere baskın yapan polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı. Gece yarısı baskın yapan polis geri sayım yaparak mutlu yıllar diledi. Polis memurunun “3, 2, 1... Tombala. Evet beyler polis, mutlu yıllar.” sözü sosyal medyada binlerce yorum aldı.

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