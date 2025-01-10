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Yüzme bilmeyen vatandaş denize düştü! Güldüren diyalog viral oldu: 'Allah beni boğmuyor'
10-01-2025 15:36
| Güncelleme: 10-01-2025 15:40
Kadıköy'de bir kişi denize düştü. Denize düşen kişi ile sahildeki vatandaşlar arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Denize düşen ve yüzemediğini söyleyen adam, kendisine 'Yüzemiyorsan nasıl duruyorsun?' diye soran sahildeki vatandaşa, "Allah beni boğmuyor, yüzemiyorum ki" dedi.