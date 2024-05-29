Son dakika! Muğla'da korkutan deprem

29 May 2024 00:12 - Güncelleme : 29 May 2024 00:27

Muğla'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Korkutan depreme dair detaylar da netleşmeye başladı. Son dakika deprem, Muğla'da deprem başlıklarıyla aratılan konuya dair yetkili kurumlardan açıklama geldi. Kandili Rasathanesi tarafından depremin Muğla'nın Zeytin ilçesinde ve 3.4 büyüklüğünde olduğunun açıkladı. Deprem, vatandaşların telefonlarına da deprem olmadan 5 saniye önce 'Muğla'da son dakika deprem' uyarısı olarak gönderildi.

MUĞLA SON DAKİKA DEPREM!

Vatandaşlar tarafından hissedilen 3.4 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. İlk etapta sosyal medyada yayılan depreme dair Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı. Valilik, Belediye tarafından da henüz bir açıklama yapılmadı.

MUĞLA'DA MEYDANA GELEN DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?

Merkez üssü Zeytin ilçesi olan deprem çevre illerde de hissedildi. Yerin 15.1 kilometre altında altında ve 3.4 büyüklüğündeki depreme dair Kandilli Rasathanesi'nden resmi açıklama yapıldı.

Muğla'da meydana gelen son dakika depremine dair tüm detaylar içerimizde olacak...

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...