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Son dakika! Muğla'da korkutan deprem

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
29 May 2024 00:12 - Güncelleme : 29 May 2024 00:27
Son dakika! Muğla&#039;da korkutan deprem

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre, Muğla'nın Zeytin ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 15.1 kilometre olarak ölçüldü. 

Muğla'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Korkutan depreme dair detaylar da netleşmeye başladı. Son dakika deprem, Muğla'da deprem başlıklarıyla aratılan konuya dair yetkili kurumlardan açıklama geldi. Kandili Rasathanesi tarafından depremin Muğla'nın Zeytin ilçesinde ve 3.4 büyüklüğünde olduğunun açıkladı.  Deprem, vatandaşların telefonlarına da deprem olmadan 5 saniye önce 'Muğla'da son dakika deprem' uyarısı olarak gönderildi. 

MUĞLA SON DAKİKA DEPREM!

Vatandaşlar tarafından hissedilen 3.4 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. İlk etapta sosyal medyada yayılan depreme dair Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı. Valilik, Belediye tarafından da henüz bir açıklama yapılmadı. 

Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi AFAD'tan açıklama bekleniyor - 1. Resim

MUĞLA'DA MEYDANA GELEN DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?

Merkez üssü Zeytin ilçesi olan deprem çevre illerde de hissedildi. Yerin 15.1 kilometre altında altında ve 3.4 büyüklüğündeki depreme dair Kandilli Rasathanesi'nden resmi açıklama yapıldı. 

Muğla'da meydana gelen son dakika depremine dair tüm detaylar içerimizde olacak...

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Kaynak: TGRT Haber
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