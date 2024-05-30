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Son dakika! Türkiye sınırında korkutan deprem! 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
30 May 2024 22:37 - Güncelleme : 30 May 2024 22:45
Son dakika! Türkiye sınırında korkutan deprem! 

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre, Türkiye-Ermenistan sınırında 3.3  büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Kandilli Rasathanesi'nin aktardı son bilgilere göre Türkiye'nin Iğdır sınırında bir deprem meydana geldi. 

Deprem komşu Ermenistan'ın Erivan ilçesinde meydana gelirken, Iğdır'dan da hissedildi. Depreme dair Ermeni yetkililerden henüz bir açıklama gelmezken depremin yerin 2.4 kilometre altında olduğu belirtildi. 

Türkiye-Ermenistan sınırında meydana gelen depremle ilgili tüm detaylar haberimizde olacak...

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Kaynak: TGRT Haber
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