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İsrail ne yapmak istiyor?

GİRİŞ:
2025-06-14
saat ikonu 15:42
|
GÜNCELLEME:
2025-06-14
saat ikonu 15:42

İsrail’in 13 Haziran Cuma günü sabaha karşı İran’a düzenlediği saldırıların o kadar çok sebebi var ki…

İşte onlardan bir kaçı:

1 - İç kamuoyunda Netanyahu ne zaman sıkışsa bu tip sıradışı hamlelilerle siyasi ömrünü uzatmaya çalışıyor. Bu saldırıdan iki gün önce İsrail kabinesindeki ortodoks yahudilerin temsilcisi iki bakan istifa etme tehdidinde bulunmuş ve koalisyonu yıkılmanın eşiğine getirmişti. Tepkilerinin sebebi ise Netanyahu’nun asker ihtiyacını normalde askerlik mecburiyeti olmayan Ortodoks yahudilerden de yeni kararla temin etmeye çalışmasıydı. Hem geri adım attı gem de İran’a savaşı başlattı.

2 - İsrail son olarak Madleen gemisiyle gelen aktivistlere müdahale ve gözaltılar ile Gazze’de erzak yardımı almaya çalışan sivillere yaptığı silahlı ve bombalı saldırılarla uluslararası tepkilerin odağını dağıtmak, baskıyı hafifletmek, dikkatleri dağıtmak istemişti. İran’a savaşın sebebplerinden biri de buydu.

3 - İsrail, İran’ın ABD ile devam ettirdiği müzakerelerden sonuç alınma ihtimalinin önüne geçmek için de bu saldırıyı düzenledi. Çünkü 2 gün sonra İran, ABD ile bir kez daha masaya oturacak ve belki de Trump’ın baskıları sonucu anlaşma sağlanacaktı.

4 - İsrail, Yemen’deki İran destekli Husiler, uzun zamandır direnen Hamas, belli bir oranda zayiat verdiği Hizbullah gibi grupların daha fazla destek almasını engellemek için de İran’a saldırdı.

5 - Trump’ın Netanyahu üzerindeki baskısının ABD iç kamuoyundaki kaos nedeniyle azalmasının fırsat bilinmesi de İsrail yönetimi açısından bir zamanlama sebebi olarak sayılabilir.

6 - Mossad’ın son zamanlarda nükleer tesisler ve hedeflerle ilgili elde ettiği istihbari bilgiler ve sızıntıların tehlikeye düşmesini önlemek için de daha önceden de planlanmış olan operasyonun daha fazla gecikmemesi için saldırıldı.

7 - Hem İran’a hem de bölge ülkelerine gözdağı ve her hangi bir tehlikede “doğrudan karşılık veririz” mesajı vermek için de İsrail yönetimi böyle bir saldırı düzenledi.

8 - İsrail’de yakında bir erken seçim olabilir. Kamuoyunu manipüle etmek ve milliyetçi oyları kendine çekebilmek için de Netanyahu böyle bir saldırıyı düzenleyerek bir taşla bir kaç kuş vurma hesabındaydı.

9 - Hürmüz boğazında ve Körfez’de İran’ın olası bir ekonomik darboğaza sokmasını baştan önlemek de İsrail yönetiminin saldırı hedefleri arasında sayılabilir.

10 - Küresel kamuoyunda milletlerin değil de özellikle Batılı uluslararası güçlerin, liderlerin hem Ukrayna’da devam eden savaş hem de Çin’de Pasifik geriliminden kaynaklanan mevcut ve olası cephelere bir yenisinin eklenmemesi için İsrail’in bu sözde önleyici ve caydırıcı diye nitelediği saldırıya sessiz onay vermesi de İsrail’in saldırı sebeplerinden biriydi.

Bu maddelere yenilerini eklemek mümkün. Olayın teolojik, jeopolitik, sembolik ve felsefi boyutlarını da saysak maddeler artmaya devam eder.

Ancak işte bu bahaneler, kendince fırsatlar ve sebeplerle İsrail havayı kendi lehine çevirmek, düşmanlarını zayıflatmak ve en nihayetinde en büyük hedefine ulaşmak istiyor.

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