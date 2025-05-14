Terörsüz Türkiye zaferi

GİRİŞ: 2025-05-14 14:27 14:27 2025-05-14 | GÜNCELLEME: 2025-05-14 14:27 14:27 2025-05-14

Bugün tarihi bir gün.

Beklenen oldu.

Terör örgütü PKK silahları bıraktı.

12 Mayıs’ta PKK kendini feshetti.

Bu bir ateşkes değil.

Silahların gömülmesi de değil.

Bu bir Terörsüz Türkiye zaferidir.

Atılan adım önemli.

Bundan sonraki süreç de çok önemli.

Siyasete artık çok daha fazla iş düşüyor.

Diyarbakır annelerinin yıllardır sürdürdüğü mücadeleyi de unutmamak lazım.

Bu aynı zamanda Annelerin Terörsüz Türkiye zaferidir.

Bugün yapılan açıklamada satır araları çok önemli.

Terör örgütünün kendisini feshetmek zorunda kaldığı anlaşılıyor bu açıklamadan.

Terör örgütünün 12’inci kongresinden fotoğraflar da paylaşıldı.

Farklı yerlerde düzenlenen kongrelerden gelen görüntülerde çok mutsuz göründükleri de açıkça anlaşılıyor.

Açıklamada; ayrı bir ulus devlet isteklerinin olmadığını görüyoruz.

Yeni bir takım Kültürel taleplerininin olmadığını anlıyoruz.

Ayrı bir özerklik talebi, ayrı bir dil talebinde bulunmadıkları çok net.

Yeni dünya düzeninde kendilerine yeni destekçiler bulamayacaklarını görerek kendilerini feshettiklerini ifade ediyorlar.

Fesih ile birlikte silah bırakma konusu son derece önemli.

Ama bundan sonraki süreç daha yavaş ilerleyebilir.

Silahlar nereye ve nasıl bırakılacak, kimler teslim alacak?

Irak, Suriye gibi ülkeler mi alacak yoksa Türkiye’ye mi teslim edilecek?

Türkiye’ye teslim edilecekse envantere mi kaydedilecek yoksa imha mı edilecek?

Gömülmüş olan silahlar ne olacak?

Tüm bu soruların cevapları bundan sonraki süreçte belli olacak ama kamuoyu tüm detayları öğrenir mi?

İşte orası biraz şüpheli.

Oslo sürecinde olduğu gibi süreci baltalamak isteyen bir takım iç ve dış mihrakların eline koz vermeden itidalli bir şekilde sürecin kalan kısmı tamamlanacaktır.

Yine de iddialar da var tabii silahların bırakılmasıyla ilgili.

İddialardan biri silahların BM gözetiminde teslim edileceği.

Teslim işleminde uluslararası gözlemciler olacak.

Irak’ın kuzeyinde bazı noktalarda silahlar bırakılacak.

15 Ağustos 1984 Eruh Baskını tarihini baz alırsak 41 yıllık bir terör örgütü PKK.

Aynı bölgede bunca yıldır faaliyet gösteren bir örgütün tüm uzantılarını nasıl feshedeceği de Türkiye açısından büyük önem taşıyor.

Hangi ülkelerle, hangi istihbarat örgütleriyle şimdiye kadar hangi terör saldırılarında birlikte hareket ettikleri sorularının cevapları ortaya çıkacak mı mesela ilerleyen süreçte?

Fesih kararının Reuters üzerinden yapılması, 5-7 Mayıs tarihlerinde toplanan Kongre’nin yerinin, zamanının gizli tutulması İsrail ve İran gibi ülkelerin süreci balatalaması ihtimali üzerine alınmış önlemler mi?

Ülke içinde ve ülke dışındaki elemanlarının bundan sonraki durumlarının ne olacağ?

Suça karışmış olanlarla, karışmamış olanların nasıl yargılanacağı ya da serbest kalacağı konuları da bundan sonraki gündem başlıklarından biri olacaktır.