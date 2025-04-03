Hulk

GİRİŞ: 2025-04-03 10:32 10:32 2025-04-03 | GÜNCELLEME: 2025-04-03 10:32 10:32 2025-04-03

Birazdan okuyacaklarınız Hulk’un kaslı kollarıyla gökdelen yıkması gibi kafanızda bazı duvarları sarsabilir. O yeşil devden bahsetmiyorum, bizdeki Hulk daha yerli ve milli: HALK. Evet, bildiğiniz halk!

Halk, bazen bir araya geldiğinde dev gibi güçlü olur, tarih yazar. Bazen de kendi arasında didişir, birbirini parçalar, hırçınlaşır. Toplumun dinamiklerini belirleyen şey, onun Hulk tarafının ne zaman ortaya çıkacağıdır.

Hulk'un Gerçek Gücü

Halk bir araya gelince değişim olur. Sokakta, meydanlarda, sosyal medyada bir hareketlenme oldu mu, Hulk'un damarlarına kan yürümeye başlar. Kimisi bunun devrimci yanını sever, kimisi ise kaostan korkar. Ama bir gerçek var ki, tarih boyunca toplumlar değişimleri hep bu hulkileşme anlarında yaşamadı mı?

Ama bir de tersinden bakalım: Halk bazen birbirini ezerek de hulkileşir! Bir fikri beğenmiyorsan, onu linç edebilirsin. Birini sevmediysen, sosyal medya eliyle itibarsızlaştırabilirsin. Bazen öyle bir noktaya gelir ki, halk kendi halkına düşman olur.

Halk Hulk olunca dengeler değişiyor. Bunu taraf olanlar kendince farklı yorumluyor.

Toplumun bazı dönemlerinde herkesin "benim dediğim doğru" dediği zamanlar olur. Herkesin Hulk olduğu bu anlar, kaotik ve tehlikelidir. Bir fikir akıma dönüşür ve herkes bu akıma katılmazsa ya saf dışı bırakılır ya da ihanet ettiği düşünülür. Tam olarak ülkemizde bu dönem yaşananlar gibi.

Bugünün en büyük paradoksu sanırım şu: Çoğulculuk adına tek seslilik talep etmek.

Herkesin kendi düşüncesini özgürce savunabilmesi, bir toplumu güçlendirir. Ama insanlar farklı düşüncelere tahammül edemez hale gelirse, işte o zaman hulkileşmiş bir toplum değil, hulkların savaşı başlar. Ve maalesef bizde durum buna dönüşmüş durumda...

Bir de işin şu tarafı var; belli meslek gruplarında ünlü olan kişiler bir konu hakkında konuşmadığında halk onları geçmişleri yokmuş gibi bir anda yok edebiliyor. Daha düne kadar baş tacı edilen biri, sırf sessiz kaldı diye hain ilan ediliyor. Sanki geçmişte hiç var olmamış gibi...

İnsanların, özellikle sanatçıların, bilim insanlarının ya da kanaat önderlerinin her konuda bir şey söylemesi gerektiği düşüncesi, Hulk'un bazen fazla agresifleşmesine sebep oluyor. Hatta ünlü olmanıza bile gerek yok en yakınlarınız bile öyle tepkiler veriyorlar ki siz ne taraftasınız, ne taraftaydınız, ya da taraf mıydınız her şey karışıyor. Sessizlik bazen taraf olmamak, bazen de durumu anlamaya çalışmak için bir duruş olabilir. Ama Hulk sabırsızdır, sorgulamaz; ya tamamen kahraman yapar ya da gelmişini, geçmişini siler...

Bazen ben de sosyal medyada rastladığım içeriklerde provokatör yönelimler görüyorum ve şaşırıyorum. Kendi düşüncesi ile özgürlük söylemlerinde bulunurken savunduğu tarafın masumiyeti hakkında pek de bilgisi olmayan kimseler adalet dersi veriyor. Hem de kime?

Sana, bana! Objektif olmanın suç olduğu bir dönemeçteyiz. Kim bilir belki de uçurum...

Takım tutan fanatikler gibi siyasi partilerin, kişilerin peşinden koşturan bir ülke dolusu insanın bu çocukluğu kapanmaz yaralar açacak gibi.

Sonuçta, Hulk olmanın da bir bedeli var. Hep gücünü göstermek yorucu olabilir. Çünkü dev gibi gücün yanında, bir de kıymeti bilinmeyen fedakarlıkları var. Bazen Hulk olacağım derken en yakınındaki insanlara zarar verirsin. Bu yüzden bazen de Hulk’u sakinleştirmek lazım.

Aslında büyük bir paradoks var: Halkın gücü, halkın kendisine zarar verirse ne olur?

Güç her zaman adaletli mi olur? Ya da doğruların tek bir tarafı mı vardır? Hulk’un kızmadığı, düşünmeye başladığı anlar değerlidir. Halkın da sadece bağıran, parmak sallayan değil, dinleyen ve anlayan tarafı da güçlü olmalı.

Ve belki de en önemlisi Hulk hep dövüşmek zorunda değildir. Bazen en etkili hareket, sakin kalmak ve anlamaya çalışmaktır. Şimdi eminim bu son cümlemi evirip çevirip karşı atak yapacak bir sürü insan vardır ve bu çok normaldir. O yüzden tamamını okuyup anlamanızı ve özümsemenizi öneririm. Çünkü; özgürlük yada sadakat adı altında ne taraf olursa olsun maşa durumuna düşmemek, filler ve çimen senaryosunda çim olmamak için daha akılcı olunması gerektiğini düşünüyorum.

Özetle; naçizane benim düşüncelerim şu yönde: Hulk her zaman yeşil olmak zorunda değildir. Bazen düşünmek, sormak, sorgulamak ve yeni bir şeyler öğrenmek de bir güçtür.

Peki sen?

Hulk musun, yoksa halkın bir parçası mı?