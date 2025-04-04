Yapay Zeka Dijital Yayıncılığı Nasıl Etkileyecek?

GİRİŞ: 2025-04-04 16:19 16:19 2025-04-04 | GÜNCELLEME: 2025-04-04 16:23 16:23 2025-04-04

Sanıyorum 2001 yılıydı. Steven Spielberg imzalı "AI Yapay Zekâ (A.I. Artificial Intelligence)" filmini izledikten sonra, yapay zekanın gelecek yüzyılımızı her alanda şekillendireceğine dair kanaatim o gün tamamen kesinleşmişti.

Bu kanaat, elbette bir filmi seyrederek oluşmadı. Bilgisayar ve yapay zekanın fikir babası Alan Turing'in çalışmaları, yapay zekanın isim babası John McCarthy'nin katkıları, Marvin Minsky ve Herbert A. Simon'ın araştırmaları ve John Searle'ın 'Çin Odaları' deneyi ile makinelerin düşünme yeteneği üzerine olan sorgulamaları, hatta Hubert Dreyfus'un insan benzeri yeteneklere sahip makinelerin zorlukları hakkındaki çalışmaları bile ilgimi çekmiş bu alandaki merakımı gidermek için okumalar yapmıştım.

Bugün, İhlas Holding’in Dijital Varlıklar şirketinin bir neferi olarak bu alandaki düşüncelerimi TGRT Haber’in siz değerli okuyucularıyla ilk kez gönül gönüle paylaşmak istiyorum…

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Evet, dijital çağın kalbinde, veri nehirleri durmaksızın akmaya, bu nehirlerin kıyılarında bulunan “dijital yayıncılık” ise hızla değişen bir akıntıya kapılmış halde kendi geleceğine doğru yol almaya devam ediyor.

Yapay zekanın kendisi ve marifetleri ise sadece bir bilim kurgu filminin konusu değil; dijital yayıncılığın dokusuna işleyerek sektörü şekillendiren en büyük güç olarak karşımızda duruyor.

Eskiden insan eliyle şekillendirilen metinler, görseller ve videolar, şimdi algoritmaların ince dokunuşuyla dijital hayatın içinde anında yer bulabiliyor. Öyle ki içerik oluşturmadan kişiselleştirilmeye, otomasyondan veri analizine kadar sektörümüzün her alanında derinden izler bırakıyor.

Bugün yapay zeka destekli araçlar; haber özetlerinden sosyal medya gönderilerine kadar onlarca içeriği otomatik olarak üretebiliyor. Bu durum biz yayıncıların zamandan tasarruf etmesini ve daha nitelikli içeriklere odaklanmasını sağlıyor. Ayrıca, yapay zeka yayımlanan tüm içeriklerin SEO uyumluluğunu da artırıyor, hedef kitleye uygun hale getirip performans analizini saniyeler içinde yapabiliyor.

Kişiselleştirilmiş deneyimler de yapay zekanın en önemli katkılarından biri. Haber siteleri, her kullanıcının ilgi alanlarına göre özel haber akışları oluşturabiliyor. Elimizde bulunan büyük verileri analiz etmemizi sağlayarak daha değerli bilgilere ulaşmamızı sağlıyor. Hangi içeriklerin daha fazla okunduğu, hangi platformların daha etkili olduğu, hangi kullanıcı segmentlerinin hangi içeriklerle ilgilendiği gibi veriler, içerik stratejilerimizin optimize edilmesini sağlıyor.

Haber merkezlerindeki hız ve verimlilik ise ayrı bir gurur kaynağı. Farklı dillere anlık çeviri ve yayınlama yapay zekanın gücünü ortaya koyuyor. Ama insan gene de sorgulayan bilim insanlarından: Dreyfus, Searle ve Penrose gibi düşünmeden de edemiyor: “Bu hızın bedeli nedir?”

Sanıyorum bu hızın bedelinde “detaylar”ın kaybedilmesi ve biraz da “etik kaygılar” var. Elbette insan dokunuşunun önemini unutmak doğru bir yaklaşım olamaz. Sadece yapay zekanın değil, insanların sahip oldukları: sezgi, ilham, akıl ve mantıküstü meselelerin çözümünde canlı, ruh sahibi, şuurlu insanların kilit noktası olduğunu biliyoruz. Bu sebeple insan ve yapay zeka arasında bir dengenin kurulması şarttır!

İnsan zekasının, yeteneklerinin, hislerinin ve yapay zekanın birlikte çalışması, tüm insanlığın doğru bilgiye ulaşmasını sağlayarak dünyayı daha iyi anlamamıza katkı sunacaktır.

Çok yakın bir gelecekte yapay zekanın dijital yayıncılığın geleceğini şekillendiren en önemli teknolojilerden biri olacağını tüm paydaşlarımız ve rakiplerimiz biliyor. Türkiye’de dijital yayıncılık alanında kişiselleştirilmiş haber sitelerinin yazılımıyla ilgili ilk defa kendi yazılımına sahip olan ve yapay zekanın nimetlerinden faydalanmak için büyük yatırımlar yapan İhlas Holding, bu dönüşümün en ön saflarında yerini aldı.

Yapay zeka destekli algoritmalarımız, içerik oluşturma sürecini daha da hızlandırarak, hedef kitle analiziyle daha etkili yayın stratejileri geliştirip, kişiselleştirilmiş haber deneyimleriyle kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye taşımaya kararlıyız.

Bu teknolojik ilerlemeler, sadece verimliliği artırmakla kalmayacak, aynı zamanda daha güvenilir, daha doğru ve tarafsız habercilik yapılmasına da olanak sağlayacak.

Evet, uzun lafın kısası: dijital yayıncılığın geleceği yapay zekanın yetenekleriyle şekillenecektir ve şirketimiz bu geleceği şekillendirmek için tüm platformlarıyla çalışmaya, üretmeye devam edecektir.

Kalın sağlıcakla…