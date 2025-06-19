İran'dan ironik misilleme!

GİRİŞ: 2025-06-19 17:04 17:04 2025-06-19 | GÜNCELLEME: 2025-06-19 17:04 17:04 2025-06-19

İran, İsrail’i kendi silahıyla vurdu!

İki ülke arasında sadece sahada değil, dünyaya verilen mesajlar üzerinden de ciddi bir savaş yürütülüyor.

İran’ın son misilleme saldırısında kullandığı füzelerden bazıları İsrail’deki bir hastane ve borsa binasına isabet etti.

Saldırının sivillere yönelik olduğunu öne süren İsrailli yetkililer, İran’ın savaş suçu işlediğini iddia ederek uluslararası kamuoyuna çağrı yaptı.

İran medyası ise cevap olarak hastanenin altında askeri üs olduğunu gösteren bir animasyon videoyu dolaşıma soktu.

İran ilk saldırılarından sonra da hedef aldığı binaların içinde savaş uçakları, füzeler ve gemilerin gizlendiğini gösteren benzer bir video daha yayınlamıştı.

Tabii bu videolar birer ironi!

İran, bu yöntemle İsrail’in savaş suçu iddialarını alaya alarak Gazze’de yaptıklarına gönderme yapıyor.

Zira, İsrail defalarca kez Gazze’de ve Lübnan’da okul, hastane gibi sivil binaları hedef almış, sonrasında ise bunların altında Hamas üyelerinin saklandığını, cephanelik ve tüneller olduğunu iddia ederek kendini savunmuştu.

İsrail’i kendi teziyle vuran İran böylece hem kendini korumaya alıyor hem de İsrail’in iki yüzlü tavrını tüm dünyaya göstermişoluyor.