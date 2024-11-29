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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto! 'Siyonistlerin dili olma' diyerek tepki gösterdi
29-11-2024 16:00
| Güncelleme: 29-11-2024 16:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümü Yönetmek' temasıyla düzenlenen TRT World Forum'nda önemli açıklamalarda bulundu. Programda konuştuğu sırada salondakilerden biri Erdoğan'ı protesto etti. Yaşananlara çok sinirlenen ve konuşmasını yarıda kesen Erdoğan provokatöre, "Yavrum, burada Siyonistlerin ağzı, dili olma" diyerek cevap verdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu...