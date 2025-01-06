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DEM Parti’den 'ya barış ya Gazze' sözlerine Cem Küçük'ten cevap: Bunlara güvenilmez!

06-01-2025 23:56 | Güncelleme: 07-01-2025 00:00
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Mutluhan Yıldız

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Ya barışı inşa edeceğiz ya da her yer Gazze olacak" şeklindeki sözlerine Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük'ten sert cevap geldi. TGRT Haber canlı yayında konuşan Küçük, "İmralı’nın şartı yok PKK silah bırakacak. DEM Parti’ye hiç güvenilmez. DEM’in küstahça açıklamalarıyla bu süreç gitmez. DEM’liler ülkeyle bağı olmayan tipler. DEM Parti’ye güvenmiyorum." dedi.

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