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İBB Başkanı İmamoğlu'nu çıldırtan sözler! Bütçe görüşmelerinde öfkeden deliye döndü: 'Seni adam yerine koymam'
26-11-2024 15:04
| Güncelleme: 26-11-2024 15:11
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bütçe sunumu gerçekleştirirken araya giren AKP'lilere tepki gösterdi. İmamoğlu konuşmasında Esenyurt Belediyesi'nin seçilmiş başkanı ve yerine kayyım atanan Ahmet Özer'in serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Özer'in gözaltına alınma şeklini eleştiren İmamoğlu, AKP sıralarından yükselen 'terörist' ifadesi sonrası sinirlendi. Öfkeden deliye dönen İmamoğlu, " "Millete terörist demeyeceksin. Ağzına o lafı kapatırlar. Sen değil, hakim konuşsun. Bağırma oradan! Seni adam yerine koymam. Bana ne bağırıyorsun! Yanımda ağzını açamazsın." diye çıkıştı.