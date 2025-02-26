İYİ Parti grup toplantısında panik anları! Birden fenalaştı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuşurken panik dolu anlar yaşandı. Dervişoğlu'nun konuştuğu sırada partililerden biri fenalaştı. Konuşmasına kısa süre ara veren Dervişoğlu, kürsüden sağlık görevlilerine çağrıda bulunarak; "Sağlık görevlileri derhal yetişin" dedi. Fenalaşan kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, İYİ Parti lideri "Allah'a şükür önemli bir şey yok. Yorgunluktan olsa gerek" ifadesini kullandı. İşte o anlar...