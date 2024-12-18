Meclis'te dikkat çeken Kürtçe diyaloğu! 'Xun bi her hatin...'
18-12-2024 12:35
| Güncelleme: 18-12-2024 12:39
TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor. Sık sık tartışmalar yaşanırken, bu kez samimi bir diyalog dikkat çekti. DEM Parti Sözcüsü Ayşenur Doğan, görüşmeleri takip eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı da Kürtçe selamlamak istedi. Doğan, bunun için oturumu yöneten TBMM Başkanvekili MHP'li Celal Adan'dan müsaade istedi. Doğan'ın talebini Adan'ın olumlu karşılamasıyla Meclis ilginç anlara sahne oldu.