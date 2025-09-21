Mutlak Butlan çıkarsa ne olur? Cem Küçük'ten dikkat çeken açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 22. Olağanüstü Kurultayı Ankara'da gerçekleştirildi. CHP lideri Özgür Özel, 835 oyla yeniden Genel Başkan seçildi. Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ve gazeteci Gürkan Hacır, Özel'in yeniden genel başkan seçilmesini değerlendirdi. Küçük yaptığı açıklamada Gürsel Tekin'in kararı tanıyacağını belirterek, "Mutlak Butlan çıkarsa kasım 2023'e yönelik olur" ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) gerekçeli kararına dikkat çekerek, İstanbul'daki kongre tartışmalarını değerlendirdi.

Küçük, YSK'nın 2820 sayılı kanuna atıfta bulunarak altı ilçede alınan kararların "tam kanunsuzluk" oluşturduğunu, ancak diğer ilçeler için böyle bir durumun geçerli olmadığını belirtti.

"YSK diyor ki, altı ilçeyle birlikte İstanbul İl Kongresi yapılabilir. Kongre 24'ünde planlandı 21'inde de gerçekleştirildi. Gürsel Tekin'in bu kararı tanımama gibi bir yetkisi yok, tanımak zorunda" ifadelerini kullandı.