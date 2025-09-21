Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika Videoları
Dünya Politika Spor Gündem Medya Kültür - Sanat Teknoloji Magazin Yaşam

Mutlak Butlan çıkarsa ne olur? Cem Küçük'ten dikkat çeken açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 22. Olağanüstü Kurultayı Ankara'da gerçekleştirildi. lideri , 835 oyla yeniden seçildi. Türkiye Gazetesi yazarı , gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ve gazeteci Gürkan Hacır, Özel'in yeniden genel başkan seçilmesini değerlendirdi. Küçük yaptığı açıklamada Gürsel Tekin'in kararı tanıyacağını belirterek, "Mutlak Butlan çıkarsa kasım 2023'e yönelik olur" ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) gerekçeli kararına dikkat çekerek, İstanbul'daki kongre tartışmalarını değerlendirdi.

Küçük, YSK'nın 2820 sayılı kanuna atıfta bulunarak altı ilçede alınan kararların "tam kanunsuzluk" oluşturduğunu, ancak diğer ilçeler için böyle bir durumun geçerli olmadığını belirtti.

"YSK diyor ki, altı ilçeyle birlikte İstanbul İl Kongresi yapılabilir. Kongre 24'ünde planlandı 21'inde de gerçekleştirildi. Gürsel Tekin'in bu kararı tanımama gibi bir yetkisi yok, tanımak zorunda" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CHP Kurultayı’nda güven oylaması tartışması! 'Özgür Özel'in yalan söylediğinin ispatı'
CHP'de Olağanüstü Kurultay! Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi
ÇOK OKUNANLAR
MUTLAKA İZLEYİN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.