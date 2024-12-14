TBMM'de hızlı konuşma kavgası! Yumruklar konuştu
14-12-2024 01:30
| Güncelleme: 14-12-2024 01:41
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda Milli Savunma, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarının 2025 yılı bütçelerinin görüşmesinde olay çıktı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, görüşmeler sırasında bir konuşma yaparak bakanlığın bütçesine ilişkin sunum gerçekleştirdi. Bakan Bak, konuşmasını yükselen bir ses tonuyla sürdürdükçe tepkiler arttı, AK Partili milletvekilleri ise alkışlar ve "Bravo" sloganlarıyla destek verdi.
TBMM Başkanvekili MHP’li Celal Adan, tansiyonu düşürmek için mikrofonu kapatarak vekilleri uyardı. Adan, hem Bakan Bak’a daha yavaş ve sakin bir şekilde konuşması çağrısında bulundu hem de CHP’li Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır’ı disipline davet etti. Tartışmaların devam etmesi üzerine bazı milletvekilleri salonu terk etti. Başkanvekili Adan, mecliste huzurun sağlanması için vekillere sağduyu çağrısında bulundu.