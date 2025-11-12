Uzmanından soğuk havalar öncesi uyarı! Egzamanız bu yüzden alevleniyor olabilir

Dermatoloji (Cildiye) Uzmanı Prof. Dr. Müge Güler Özden, kış ayları öncesinde vatandaşları cilt sağlığı konusunda uyardı. Soğuk ve kuru havanın cilt bariyerini zayıflattığını belirten Özden, özellikle egzama hastalarının bu dönemde dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Cilt kuruluğuna karşı nemlendirici kullanımının önemine değinen Özden, "Soğuk zamanlarda cilt kuruluğu artar. Sabahları serum veya tonik sonrası hyaluronik asit içeren nemlendirici sürülmesini öneriyoruz. Akşam saatlerinde ise retinol ve C vitamini içeren bakım ürünleri kullanılabilir" diye konuştu.