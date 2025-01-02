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Satranç ustası yanlış hamle sonrası çocuk gibi ağladı! Büyük hüsran kamerada
02-01-2025 14:03
| Güncelleme: 02-01-2025 14:09
Ukraynalı Vasyl Ivanchuk, sprint turnuvasında yaptığı tek bir yanlış hamle sonrası kaybedeceğini anlayınca hıçkırarak ağlamaya başladı. O anlar kameralara yansıdı
Santançtaki en büyük ustalar arasında gösterilen Uknaynalı Vasyl Ivanchuk'u, kendisi gibi "büyükusta (Grand Master)" ünvanına sahip Daniel Naroditsky ile karşı karşıya getiren maç alışılmadık anlara sahne oldu.
Oyuncuların hızlı karar vermeleri kuralına dayanan New York'taki Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası'nda Ivanchuk oyunun son bölümünde yanlış bir hamle yapınca adeta yıkıldı. Maçın sonucu açısından belirleyici olan bu hata sonrası Ivanchuk gözyaşlarını tutamadı ve hıçkırıklara boğuldu.
Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Ivanchuk'un büyük hatasının neden olduğu şaşkınlık, rakibinden bu kadar yanlış bir hamle beklemeyen Daniel Naroditsky'nin de yüzüne yansıdı.