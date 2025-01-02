Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>SPOR>Satranç ustası yanlış hamle sonrası çocuk gibi ağladı! Büyük hüsran kamerada

Satranç ustası yanlış hamle sonrası çocuk gibi ağladı! Büyük hüsran kamerada

02-01-2025 14:03 | Güncelleme: 02-01-2025 14:09
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Suat Vilgen

Ukraynalı Vasyl Ivanchuk, sprint turnuvasında yaptığı tek bir yanlış hamle sonrası kaybedeceğini anlayınca hıçkırarak ağlamaya başladı. O anlar kameralara yansıdı Santançtaki en büyük ustalar arasında gösterilen Uknaynalı Vasyl Ivanchuk'u, kendisi gibi "büyükusta (Grand Master)" ünvanına sahip Daniel Naroditsky ile karşı karşıya getiren maç alışılmadık anlara sahne oldu. Oyuncuların hızlı karar vermeleri kuralına dayanan New York'taki Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası'nda Ivanchuk oyunun son bölümünde yanlış bir hamle yapınca adeta yıkıldı. Maçın sonucu açısından belirleyici olan bu hata sonrası Ivanchuk gözyaşlarını tutamadı ve hıçkırıklara boğuldu. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Ivanchuk'un büyük hatasının neden olduğu şaşkınlık, rakibinden bu kadar yanlış bir hamle beklemeyen Daniel Naroditsky'nin de yüzüne yansıdı.

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Satranç ustası yanlış hamle sonrası çocuk gibi ağladı! Büyük hüsran kamerada - SPORSPOR
Satranç ustası yanlış hamle sonrası çocuk gibi ağladı! Büyük hüsran kamerada
Romanya Schengen'e dahil oldu ilk geçen köpek oldu! - DÜNYADÜNYA
Romanya Schengen'e dahil oldu ilk geçen köpek oldu!
Korkunç kaza kamerada! Çukura düştü üstünden araba geçti - GÜNDEMGÜNDEM
Korkunç kaza kamerada! Çukura düştü üstünden araba geçti
Devlet Bahçeli ile Müsavat Dervişoğlu arasında gergin anlar! Cenaze töreni buz kesti - POLİTİKAPOLİTİKA
Devlet Bahçeli ile Müsavat Dervişoğlu arasında gergin anlar! Cenaze töreni buz kesti
Dehşet anları kamerada! Isınmak isteyen işçiler ölümden döndü - GÜNDEMGÜNDEM
Dehşet anları kamerada! Isınmak isteyen işçiler ölümden döndü
Kalem sandılar silah çıktı! Şoke eden düzenek - GÜNDEMGÜNDEM
Kalem sandılar silah çıktı! Şoke eden düzenek
Havada yürekleri ağza getiren anlar! Paraşüt yapan turist, uçuş yapan paraşüte terliklerini bıraktı - GÜNDEMGÜNDEM
Havada yürekleri ağza getiren anlar! Paraşüt yapan turist, uçuş yapan paraşüte terliklerini bıraktı
Trafikte dakikalarca ters yönde ilerledi! Sürücülerin dikkati faciayı önledi! - GÜNDEMGÜNDEM
Trafikte dakikalarca ters yönde ilerledi! Sürücülerin dikkati faciayı önledi!
Makas atarak ölüme gitti! Korkunç kazanın son anlarını arkadaşı kaydetti - GÜNDEMGÜNDEM
Makas atarak ölüme gitti! Korkunç kazanın son anlarını arkadaşı kaydetti
Arnold'dan baş döndüren pas! Sosyal medyada gündem oldu - SPORSPOR
Arnold'dan baş döndüren pas! Sosyal medyada gündem oldu
İki ters bir düz! Örgüye merak salan sevimli ufaklık izlenme rekoru kırdı - GÜNDEMGÜNDEM
İki ters bir düz! Örgüye merak salan sevimli ufaklık izlenme rekoru kırdı
Sis koca bir şehri yuttu! Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü - GÜNDEMGÜNDEM
Sis koca bir şehri yuttu! Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
PKK'ya ait İHA Korkut tankıyla böyle indirildi - TEKNOLOJİTEKNOLOJİ
PKK'ya ait İHA Korkut tankıyla böyle indirildi
Terzi görüntüleri izleyince şoke oldu! Zarfları teker teker böyle çaldı - GÜNDEMGÜNDEM
Terzi görüntüleri izleyince şoke oldu! Zarfları teker teker böyle çaldı
Polisin sorusuna alkollü sürücüden ilginç yanıt! - GÜNDEMGÜNDEM
Polisin sorusuna alkollü sürücüden ilginç yanıt!
ABD'deki saldırının arkasında kim var? Cem Küçük'ten dikkat çeken yorum! - POLİTİKAPOLİTİKA
ABD'deki saldırının arkasında kim var? Cem Küçük'ten dikkat çeken yorum!
Arnold'dan baş döndüren pas! Sosyal medyada gündem oldu - SPORSPOR
Arnold'dan baş döndüren pas! Sosyal medyada gündem oldu
Beşiktaş'ta seçim gerginliği: Mete Vardar oğlunu tokatladı - SPORSPOR
Beşiktaş'ta seçim gerginliği: Mete Vardar oğlunu tokatladı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile aynı mekanda denk gelen gencin paylaşımı gündem oldu! - SPORSPOR
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile aynı mekanda denk gelen gencin paylaşımı gündem oldu!
Galatasaray taraftarından maç sonu 'Trabzon kümeye' tezahüratı! - SPORSPOR
Galatasaray taraftarından maç sonu 'Trabzon kümeye' tezahüratı!
Beşiktaş'ta 'golü kim attı?' tartışması! Futbolcular arasında güldüren diyalog - SPORSPOR
Beşiktaş'ta 'golü kim attı?' tartışması! Futbolcular arasında güldüren diyalog
Okan Buruk Eyüpspor maçı sonrası hakemlere tepki gösterdi! Tribünleri ayağa kaldırdı - SPORSPOR
Okan Buruk Eyüpspor maçı sonrası hakemlere tepki gösterdi! Tribünleri ayağa kaldırdı
Real Madrid'deki kötü gidişattan takım otobüsü de nasibini aldı! - SPORSPOR
Real Madrid'deki kötü gidişattan takım otobüsü de nasibini aldı!
Hatay’da amatör maçta tekme ve yumruklar havada uçuştu! - SPORSPOR
Hatay’da amatör maçta tekme ve yumruklar havada uçuştu!
Taraftarlar maç iptal edilmesin diye sahayı dakikalar içinde temizledi - SPORSPOR
Taraftarlar maç iptal edilmesin diye sahayı dakikalar içinde temizledi